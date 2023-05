Si terrà il prossimo 27 maggio dalle ore 15,30 presso la Biblioteca Comunale di Ordona levento partecipativo promosso dal Comune di Ordona in sinergia con Learning Cities, impresa specializzata in processi di rigenerazione culturale e turistica, incentrato sul Museo HERMA. L’iniziativa è rivolta a soggetti che si occupano di gestione e valorizzazione di musei e luoghi della cultura nonché ad imprese ed organizzazioni dei settori della cultura e creatività, compresi quelli turistici, artigianali e artistici, affinché si pongano le basi per la co-progettazione di attività ed interventi che possano rappresentare la futura offerta culturale del Museo HERMA.

Saranno presentate le opportunità connesse alla gestione di spazi museali, creativi e artistici col fine di identificare modelli e strumenti normativi che possano essere adottati per la futura gestione del Museo.

Nelloccasione verranno illustrati i diversi progetti in corso nel territorio finalizzati al potenziamento dellattrattività del contesto e verranno altresì illustrati i contenuti sintetici del bando promosso dal MIC a supporto delle imprese di tutti i settori che intendono insediarsi nei borghi destinatari dei finanziamenti PNRR M1C3, tra i quali è annoverato anche il comune di Ordona.

Nella seconda parte i partecipanti verranno coinvolti nel laboratorio di progettazione partecipata per identificare attività e proposte specifiche per il Museo HERMA. Tali suggestioni confluiranno in un unico documento volto a definire la futura strategia di gestione e organizzazione del Museo.

La concomitanza di diverse opportunità finanziarie afferma il sindaco di Ordona Adalgisa La Torre “favorisce oggi la definizione di una strategia per lo sviluppo culturale e turistico della città che sia finalmente efficace e che consentirà attraverso sinergie con attori qualificati e un processo condiviso dal basso di porre le premesse per la creazione della destinazione turistica Ordona.

Per iscrizioni: tinyurl.com/54ukx8cb