Incidente mortale nelle campagne di Cerignola, in tratturo Bovino, lungo la provinciale che collega Cerignola a Stornara. Un uomo è morto in uno scontro tra un’auto e una autocisterna che trasportava latte. si è scontrata con un’autocisterna che trasportava del latte. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima era Leonardo Difoggia, parrucchiere originario di Stornara e titolare dell’attività commerciale ‘Newlookmaker Dino’.

“Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ha scosso la nostra comunità. Abbraccio la famiglia e a nome di Stornara faccio le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Dino”, scrive su Facebook il sindaco di Stornara Roberto Nigro.