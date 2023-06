Con un finanziamento a totale carico della Regione Puglia inserito nel programma “Strada per strada” sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Campo Sportivo e di alcune traverse. Con questo lavoro verrà riqualificata l’intera area tra via Campo Sportivo, via Cairoli (Torre) via Fieramosca e via Settembrini (piazzetta Rap).