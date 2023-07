La ASL Foggia ha organizzato per il 6 e il 7 luglio prossimi, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, due giornate dedicate allo screening mammografico presso la sede di via Michele Protano a Foggia, nell’area adibita a drive through. Potranno avvalersi del servizio le donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Solo per le giornate di open day non è necessaria la prenotazione.

Due tappe libere per ribadire l’importanza della prevenzione del carcinoma della mammella e per dare la possibilità a chi non ha potuto prenotare di accedere al servizio.

Gli accertamenti radiografici saranno effettuati nel camper cosiddetto Mammomobile dall’equipe altamente qualificata della ASL Foggia.