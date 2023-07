Ci sono anche Orta Nova e Carapelle tra i cinque i Comuni pugliesi destinatari dei fondi che arrivano dal Ministero dell’Interno per l’installazione di di sorveglianza. I comuni di Zapponeta, Lesina, Ortanova, Carapelle ed Ascoli Satriano nel Foggiano beneficeranno di fondi stanziati dal Ministero dell’Interno per un importo di 700mila euro per l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei propri territori.

Rispetto alle 2mila richieste di accesso ai fondi, sono stati ammessi a finanziamento 478 progetti. Il prefetto Valiante ha sottolineato ancora una volta l’attenzione del Ministero dell’Interno per la questione sicurezza del territorio di Capitanata.