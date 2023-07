ll vigneto-teatro delle cantine Placido-Volpone si trasforma in un contenitore culturale per una sera, ma aprono le porte a tutti gli appassionati di arte per tutta l’estate. Si chiama Apulia Expressions e non è solo una mostra, non è solo degustazione di prodotti tipici, ma è anche tanto dialogo sul territorio, affrontato da più punti di vista.

Gli ospiti della serata sono Elio Enrico Palumbieri, avvocato del diritto agroalimentare, Raffaello Mastrolonardo, scrittore, la cantautrice Marea e Maria Luisa Dadduzio, copywriter e content specialist, la saggia guida e moderatrice dell’evento. Per i visitatori ci sarà l’opportunità di ammirare le piccole opere d’arte degli illustratori pugliesi che, attraverso il linguaggio visivo, risvegliano emozioni e ricordi legati a questa affascinante regione.

Durante l’evento sarà possibile anche deliziare il palato con i sapori autentici della cucina pugliese, gustando un’ottima pasta all’Assassina e un crostino con caciocavallo impiccato. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di vini della Cantina Placido Volpone.

Ma l’evento non si ferma qui: talk, musica dal vivo e la presentazione di un’opera realizzata interamente in stoffa allieteranno la tua serata. Il tutto sarà incorniciato dalle registrazioni delle prime puntate del podcast di The Puglieser in compagnia degli artisti.

Ticket su bit.ly/apuliaexpressions e informazioni sui canali social delle cantine Placido-Volpone