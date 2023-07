“Questa mattina a Roma ho incontrato il Ministro delle Politiche Agricole, Francesco Lollobrigida nell’ ambito della manifestazione XXI concorso enologico internazionale ” Citta del Vino ” e l’ ho portato a conoscenza della delicata situazione che stanno vivendo gli agricoltori sia di Stornara che dei 5 Reali Siti, dovuta ai danni causati dalla peronospora”. Lo afferma il sindaco di Stornara Roberto Nigro sull’incontro con il ministro Lollobrigida.

“Il Ministro si è reso molto disponibile ha affermato che sta monitorando la situazione e sta cercando di trovare risorse per far fronte a questa emergenza che coinvolge anche alte regioni. Ho rivolto un invito a visitare il nostro territorio per far sì che le istanze raccolte trovino presto risposta e soluzione adeguata”, spiega Nigro.