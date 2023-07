I segretari di Filctem, SPI e CGIL di Foggia e il coordinatore CGIL dei 5 reali siti – rispettivamente Paolo Caldarulo, Alfonso Ciampolillo, Maurizio Carmeno e Daniele Calamita – denunciano la grave situazione in cui verte la rete elettrica in provincia di Foggia e in modo particolare nell’area dei Cinque Reali Siti; una rete vetusta ed inadeguata che con questi eventi atmosferici sempre più frequenti che stanno determinando ricorrenti black-out, a questi elementi va aggiunto che i costanti tagli al personale avvenuti negli anni, ha ridotto drasticamente la forza lavoro e sta determinando tempi di intervento decisamente più lunghi, con forte stress lavorativo per gli addetti che devono operare a temperature torride, con turni articolati su 24 ore, spesso accavallati e con reperibilità, con interventi a tutte le ore del giorno e della notte e che spesso sono vittime anche di atti di nervosismo da parte dei tanti cittadini che a loro volta sono esasperati dai disagi dovuti alle continue interruzioni di fornitura elettrica.

Caldarulo,Ciampolillo, Carmeno eCalamita concludono: “Siamo estremamente preoccupati per le ricadute negative che l’assenza di energia elettrica ha sui soggetti anziani e più vulnerabili, situazione che determina forti rischi per la salute e l’incolumità degli stessi; chiediamo alle istituzioni tutte di stabilire piani di salvaguardia e li dove possibile individuare luoghi comunali dotati di generatori di corrente per un intervento celere se si ripresentino situazioni di sospensione prolungata dell’energia elettrica”.