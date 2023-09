Il Comune di Carapelle, per il terzo anno consecutivo, ha chiesto e ottenuto un finanziamento per acquistare nuove pubblicazioni per la biblioteca comunale. La somma di € 4.232,08 sarà utilizzata per acquistare libri per ragazzi e adulti, che andranno inoltre ad arricchire anche la biblioteca ambulante che, con l’inizio della scuola, diventerà operativa.

“In pochi anni la nostra biblioteca è risorta ed è stata rinnovata completamente nella sua dotazione libraria”, fanno sapere dal Comune di Carapelle.