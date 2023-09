Si chiama “Nessuna Violenza” l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale di Stornara venerdì 8 settembre alle 20 nella zona 167, sotto uno degli oltre 100 murales stornaresi.

“Un modo per dire no ad ogni forma di violenza – dice il sindaco Roberto Nigro – dal bullismo a quella di genere, dallo stalking a quella domestica”. All’incontro, che sarà anche occasione per premiare gli alunni stornaresi che lo scorso anno si sono diplomati col massimo dei voti, prenderanno parte, oltre al primo cittadino, l’assessore regionale al welfare Rosa Barone, la referente Ust per le scuole secondarie Titty Gambatesa, il professor Trifone Gargano, docente nelle facoltà di lettere di Bari e Foggia, le dirigenti scolastiche Matilde Iaccarino, Giuliana Colucci e Maria Carbone, il parroco don Sergio Di Giovine e il comandante della locale sezione dei carabinieri. Modera il giornalista Piero Russo. Nell’atmosfera suggestiva dei murales, si alterneranno temi riguardanti la cultura vista attraverso queste particolari opere d’arte che rendono famosa Stornara, oltre a riflessioni sugli episodi sempre crescenti di violenza tra i giovani. La serata sarà allietata dall’estrosa violinista Francesca Circiello.