Chi l’ha detto che settembre è un mese dove il caldo va via? Non sembra proprio, visto il mese infuocato che Beyond Borders Italy ha creato insieme ai suoi partner sul territorio, in particolare nella città di Orta Nova. All’inizio di settembre, l’associazione ha ospitato una tappa di un tour internazionale finanziato dal programma europeo Creative Europe chiamato “Urban Connection,” un evento straordinario che ha visto artisti provenienti da tutta Europa esibirsi nella rassegna annuale del “Geometra Sognante” organizzato dall’associazione Mao FM 19.77. L’evento “Urban Connection” ha riunito artisti internazionali di alto calibro, tra cui Marcelo and Band, sostenuti dall’associazione Kom018 dalla Serbia, e talentuosi artisti di breakdance delle associazioni portoghese Teatro Metafora e ungherese Stay Fresh Crew. Non solo, ma anche fantastici graffiti artist provenienti dalla Repubblica Ceca hanno mostrato il loro talento grazie all’associazione Art Republic Prague. Inoltre, non possiamo dimenticare i talenti locali che hanno dato il loro contributo, come Drip Dealers con Gabriele Rizzo e Lorenzo Granato, insieme alle ballerine Roberta Farella e Angelica Marseglia provenienti dalla scuola di danza Blu Fantasy.

Il tutto è stato accompagnato dalle abilità di DJ di un altro emergente talento locale, Tommaso Di Tonno, e catturato dalla maestria dei fotografi Antonello Pio Cavaliere e Gabriele Granato.

L’evento è stato un grande successo e ha pienamente realizzato l’ambizione del progetto “Urban Connection.” Questo progetto coinvolge sia giovani artisti che artisti hip hop già riconosciuti nei paesi dei Balcani occidentali e dell’UE, rafforzando la cooperazione culturale tra sei paesi europei e creando una piattaforma culturale comune. L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare le capacità dei giovani artisti attraverso il supporto dei loro colleghi riconosciuti e favorire la circolazione transnazionale delle opere creative della cultura hip hop. In altre parole, “Urban Connection” cerca di aumentare la cooperazione culturale transfrontaliera all’interno di sei paesi europei.

Ma non è tutto, perché il progetto “Urban Connection” offre ai giovani artisti opportunità di sviluppo delle loro capacità attraverso visite studio legate a diversi elementi della cultura hip hop. Questo si traduce nell’organizzazione dell'”Urban Connection Tour,” che include una serie di eventi e festival sulla cultura hip hop come lo sono stati questi 2 eventi organizzati ad Orta Nova. Il gruppo target del progetto è composto da giovani artisti provenienti dai sei paesi partecipanti, tra cui rapper, break dancer, hip hop dancer, graffiti artist, artisti concettuali, fotografi e simili.

In conclusione, il mese di settembre è stato un periodo infuocato a Orta Nova, grazie a Beyond Borders Italy e ai loro partner, in particolare anche l’associazione Dreams and Reality, un associazione che per scopo, identità e carattere si pone gli stessi obiettivi di Beyond Borders. Questi ultimi hanno collaborato e sostenuto il successo straordinario di un gruppo di ragazzi che hanno organizzato un’edizione del loro evento cardine, Giovani Wannabe un evento scritto, diretto e realizzato da giovani brillanti di Orta Nova, ovvero Chiara Gazzilo, Michele Santoro e Tommaso Di Tonno.

Questo evento ha dato l’opportunità a numerosi talenti locali emergenti nella musica e nella danza hip hop di esibirsi, dimostrando ancora una volta che ad Orta Nova ci sono associazioni guidate da giovani pieni di creatività ed energia, pronte a creare opportunità locali, internazionali, culturali, artistiche e di crescita, nonché di aggregazione sociale.

È importante sottolineare che questa iniziativa mette al centro dei suoi sforzi la gioventù ortese e del circondario, spesso trascurata in una situazione locale e meridionale che ha bisogno disperatamente di iniziative e della presenza di giovani determinati a far crescere e prosperare la comunità. È il momento dei giovani di brillare e gioire, con il supporto dei più anziani che dovrebbero fare il loro meglio per sostenere tutto ciò che i giovani cercano di realizzare.