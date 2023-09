Giornata di riferti in casa rossonera. Attesi i tempi tecnici per gli esami strumentali svolti presso il centro specializzato “Studio Dottori Troia” a Foggia, polo d’eccellenza del territorio, arrivano i responsi definitivi su quella che è la situazione infortuni in casa rossonera.

La risonanza magnetica di Manuel Marzupio ha evidenziato un problema al legamento crociato anteriore e i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane. Situazione differente per Rizzo e Garattoni che non preoccupano particolarmente e sono sott’osservazione dello staff medico che valuterà, nelle prossime ore, le loro condizioni. Identica situazione per Beretta e Tounkara, già fermi da qualche giorno.

Intanto, dalla lista svincolati arriva a titolo definitivo Davide Riccardi che si lega al club rossonero fino a giugno 2025. Riccardi, esperto difensore centrale classe 1996 nato a Monfalcone (Go), cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Udinese. Nel 2016 approda tra i professionisti nelle fila del Verona, un anno dopo viene ceduto in prestito al Sudtirol. Nella stagione 2017/2018 indossa la casacca del Lecce dove vi resterà a titolo definitivo. Nel 2020 passa in prestito al Venezia e, successivamente, al Catanzaro. Nella stagione successiva la Triestina acquista il suo cartellino che gira in prestito al Taranto in cui militerà per l’intera stagione. La stagione scorsa la disputa in terra toscana, al Siena. Nella sua carriera ha totalizzato una presenza in serie A, 9 nella serie cadetta e oltre 100 in serie C dove ha segnato anche 5 gol.