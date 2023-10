Una giornata proficua e con riscontri altamente positivi e soprattutto benefici nei confronti della popolazione di Carapelle. La ‘Giornata della Salute’, organizzata dall’amministrazione comunale grazie al fattivo e determinante apporto del Rotary Club di Cerignola ha permesso a circa 100 persone di età compresa tra i 50 e gli 80 anni, di usufruire di visite specialistiche gratuite. I carapellesi hanno potuto contare sulla professionalità del cardiologo Francesco Di Biase, dell’otorinolaringoiatra Domenico Guercia, dell’ecografo Federico Costa, dello specialista in medicina generale Matteo Falco e del dr Vincenzo Guercia, che ha effettuato controlli di glicemia, pressione e saturazione. Una giornata destinata certamente a ripetersi, visto il grande successo e la magnifica organizzazione da parte del Rotary, che con l’apporto del sindaco Umberto Di Michele e dell’assessora alla salute Loredana Iafelice ha visto il centro anziani ‘Michele Santeramo’ trasformarsi in un vero e proprio poliambulatorio. Nel pomeriggio, poi, nell’aula magna della scuola elementare di Carapelle, si è svolto un convegno improntato principalmente sull’oncologia e sulla prevenzione, che si è tramutato in una splendida occasione di collaborazione tra enti, associazioni e privati. Ne hanno preso parte, oltre a sindaco e assessora della cittadina dei Cinque Reali Siti, la direttrice generale del distretto socio sanitario di Cerignola, Girolama De Gennaro, l’associazione L’Albero della Vita, rappresentata dal presidente e oncologo Giovanni Battista D’Errico e dal vicepresidente Roberto Iezzi, il Gama Oncologico con la presidente Raffaella Francavilla, il dottor Marcello Menga, medico di famiglia e la dietista Federica De Finis. Una ghiotta occasione per confrontarsi anche con i cittadini intervenuti, per interagire tra associazioni ed istituzioni e per interfacciarsi con il distretto socio sanitario di Cerignola, che con la dottoressa De Gennaro ha aperto le porte ad ogni forma di collaborazione. Un incontro in cui sono state poste le basi per ottimizzare i servizi sanitari a Carapelle e nei Cinque Reali Siti.