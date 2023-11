Ultimo appuntamento del #contestioleggoperché per l’I.I.S. Olivetti. Le classi dell’I.P.S.S. di Stornara, sabato 11 novembre alle ore 10.20, incontreranno Alfonso Santamaria, sociologo, educatore e scrittore. “Da lettore a scrittore” è il titolo dell’incontro. “Il libro ti fa grande” è il tema. Ci sono infatti libri che ti fanno diventare grandi: quelli letti, quelli scritti. Ci sono incontri che ti fanno crescere: quelli con persone vere nella vita reale, quelli con i personaggi delle storie dei libri. Ci sono persone come Alfonso che amano leggere e amano scrivere. E allora l’incontro con lui sarà l’occasione per conoscere le storie che fanno crescere, i libri che fanno diventare grandi.