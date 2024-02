Dopo Monopoli, il Foggia fa suo anche il derby pugliese contro il Brindisi e conquista tre punti pesanti in ottica salvezza. I rossoneri hanno dominato in lungo e in largo, segnando un gol per tempo che archiviano la delicata sfida del Fanuzzi e fanno pensare con tranquillità alla sfida contro il Crotone di lunedì prossimo allo Zaccheria. Cudini, davanti a Perina, ripropone Salines a destra in difesa, con Rizzo sulla fascia opposta e Ercolani-Carillo in mezzo, mentre a centrocampo confermato Odjer in mezzo e Tascone-Vezzoni ai suoi lati e il tridente Millico, Santaniello e Rolando in avanti. 3-5-2 per il Brindisi di Roselli con Saio tra i pali, in difesa Gorzelewski, Merletti, e Bonnin, in mezzo al campo quintetto formato da Galazzini, Vona, Speranza, Pinto e Calderoni mentre in avanti vanno Trotta e Guida.

I rossoneri prendono subito in mano le redini del gioco e al 15’ passano: Millico combina bene con Salines e pennella al centro per Santaniello che viene dimenticato dalla difesa brindisina e fa 1-0. Il Brindisi non reagisce e il Foggia controlla agilmente, con una supremazia che si manifesta sia in mezzo al campo che sulle fasce. Il Brindisi parte decisamente più aggressivo nella ripresa, complice anche l’atteggiamento più rinunciatario del Foggia, ma sono sempre i rossoneri ad avere il pallino del gioco e a macinare occasioni. Schenetti, entrato da poco, manca il tap-in vincente al 61’, dopo un intervento di Saio su Santaniello, e poco dopo costringe il portiere avversario al corner su conclusione potente dall’interno dell’area. Il gol è nell’aria e arriva al 75’: Santaniello si invola in contropiede e spara in porta, Saio respinge come può ma si arrende a Salines che ribadisce in rete e fa 2-0. Il Brindisi si getta in avanti con la forza della disperazione, spinto anche dalla contestazione del pubblico di casa, e produce un tentativo dalla distanza di Bunino ben bloccato da Perina, che poco dopo si ripete su Opoola. Troppo poco per impensierire il Foggia e la contestazione del Fanuzzi sancisce la superiorità rossonera. I tre punti pesano come un macigno sul discorso salvezza, per Cudini (finalmente) si prospetta una settimana tranquilla.

Foto Antonellis – Calcio Foggia 1920