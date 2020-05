Un altro incendio è divampato la scorsa notte nell’insediamento di Borgo Mezzanone attiguo al CARA, dove vivono centinaia di braccianti stranieri. Il rogo ha interessato alcune baracche in legno, ma per fortuna non si registrano persone ferite o decedute. Sull’accaduto è intervenuto anche Aboubakar Sumahoro, sindacalista dell’USB che sta lottando contro lo sfruttamento dei lavoratori nella campagne italiane.

“È in corso l’ennesimo incendio nell’insediamento dei braccianti a Borgo Mezzanone, nel foggiano” – scrive il sindacalista. “Nel frattempo il Governo, preoccupato per la frutta e la verdura, continua a fare demagogia sulla nostra pelle e a rimanere sordo alle nostre grida. Se nelle campagne continueremo ad essere invisibili, porteremo gli stivali a Roma!”.

GUARDA IL VIDEO