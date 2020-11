Da qualche settimana il Comune di Stornara ha avviato un servizio di raccolta differenziata porta a porta e sin da subito sono state rilevate delle criticità nelle campagne e nelle zone periferiche, dove il fenomeno degli sversamenti è aumentato. Da qui è nata l’esigenza di cittadini, associazioni e amministrazione comunale di dare un segnale di sensibilizzazione contro questa problematica.

Così, nella giornata di oggi, un nutrito gruppo di stornaresi si è “armato” di palette, bustoni e guanti e ha iniziato a ripulire alcune aree rurali, dove giacevano decine di buste di rifiuti urbani. “Quando tutti collaboriamo per il bene di Stornara, siamo capaci di realizzare azioni meravigliose” – ha commentato l’assessore all’ambiente Alessandro Grandone.

Insieme alle associazioni di Stornara, le guardie ecozoofile, la protezione civile e gli operatori ecologici della Tecneco, gli amministratori sono scesi in strada per ripulire sia il tratto della SP 88 Orta Nova – Stornara e sia un terreno in agro di Stornara, preso di mira da alcuni incivili che hanno abbandonato rifiuti di ogni genere.

“L’obiettivo – continua l’assessore – è e sarà sempre quello di sensibilizzare al tema dell’ambiente e del rispetto del nostro territorio. Quanto fatto oggi non deve diventare un alibi per buttare rifiuti in strada, ma deve innescare in ognuno di noi maggiore senso civico. L’impegno dei volontari che hanno ripulito le aree non sarà invano. Ogni situazione analoga futura, sarà attenzionata e verranno presi i dovuti provvedimenti, come già abbiamo provveduto a multare alcuni trasgressori colti sul fatto”.

In conclusione l’assessore ha ricordato che a Stornara sia stata attivata un’isola ecologica stradale in Via La Menola (adiacente R.S.S.A.) dove smaltire i rifiuti in modo semplice e in orari comodi dal lunedì al sabato nelle fasce orarie 9-12 e 15-17.

