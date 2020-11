C’è Foggia – Virtus Francavilla allo Zaccheria. Occasione per i rossoneri per mettersi alla spalle la sconfitta rimediata con il Teramo, mentre per gli ospiti un’opportunità per distanziare la zona retrocessione dopo tre partite senza vittorie. Derby pugliese che non si tiene dal 2017, anno d’oro per il Foggia che riuscì a conquistare la cadetteria. Out Di Masi e Vitale, i rossoneri si affidano a Germinio che vince il ballottaggio con Anelli nel 3-5-2 di Marchionni. Trocini si affida al 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Perez e Vazquez.

PRIMO TEMPO. Gli uomini di Marchionni prendono subito in mano le redini della partita, cercando di mettere pressione agli ospiti che invece giocano di rimessa. Tra i più attivi c’è Alessio Curcio, anche se non si contano nitide azioni da gol da entrambe le trame offensive, almeno nella prima frazione di gioco. Il Foggia colleziona molti calci d’angolo che raramente trovano la stoccata offensiva in area. Rossoneri che tentano il break 3 contro 2 con Garofalo che dribbla bene al limite dell’area, ma i difensori della Virtus lo abbattono. Dal calcio di punizione conseguente Curcio non riesce ad impensierire Crispino. Sul finire del primo tempo tutte le azioni più pericolose dei primi 45. Al 40esimo Rocca perde palla nel centrocampo rossonero, gli ospiti ripartono con Giannotti il cui cross viene incornato di poco sul fondo da Perez. Dopo poco il Foggia recupera palla sulla trequarti della Virtus Francavilla, ma Kalombo sbaglia l’assist per Curcio, ben appostato in area di rigore. Al termine dei due minuti di recupero il signor Luciani di Roma manda tutti nello spogliatoio.

SECONDO TEMPO. Virtus Francavilla che inizia bene la seconda frazione. Dopo un bello scambio al limite dell’area fra Vazquez e Perez, gli ospiti arrivano ad impensierire Fumagalli, ben protetto su eventuale tap-in. Sul ribaltamento di fronte il Foggia arriva sull’out di sinistra, la palla messa al centro trova attento Crispino che subisce anche il fallo in attacco. Il gol è nell’aria: Delvino perde palla sulla pressione di Curcio, Rocca prende il possesso e dopo una serie di finte in aria fa partire il rasoterra ad incrociare che porta in vantaggio il Foggia. Al 56esimo i satanelli provano il bis, va via D’Andrea che subisce fallo ma favorisce comunque Curcio, il cui tiro è debole e innocuo. E’ il miglior momento del Foggia. Dopo poco lo stesso 10 dei Satanelli ci riprova con il sinistro, ma l’esito è lo stesso. Si rivede il Francavillla al minuto 60 con Giannotti in area che si fa schermare il tiro da buona posizione. Entra Baldè al posto di D’Andrea tra le file dei rossoneri per sfruttare bene le ripartenze e provare a chiudere la partita. Al 73esimo Giannotti mette un buon cross dalla destra, sulla palla si avventa Vazquez che di tacco obbliga Fumagalli al miracolo per mantenere inviolata la porta. I rossoneri falliscono troppi contropiede, mentre la Virtus li sfrutta in un continuo crescendo verso il pareggio. Infatti Castorani aggancia in area un cross dalla destra e la mette a giro sul secondo palo, trovando l’1-1 insperato al minuto 82. Sul finale il Foggia ha l’occasione di riprenderla con un pallonetto che non riesce ai danni di Crispino che era fuori area.

La partita si conclude con un pareggio che forse è il risultato più giusto per quanto visto in campo. Nonostante questo i rossoneri restano in zona play off (14 punti). Foggia che alla lunga ha pagato l’impegno di mercoledì scorso contro il Teramo. Il calo fisico è stato evidente, ma ora c’è tempo per recuperare. Prossimo impegno mercoledì con la Vibonese.

TABELLINO

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

Reti: 51′ Rocca (F), 82′ Castorani (VF)

Foggia (4-2-3-1): Fumagalli; Gavazzi, Germinio, Del Prete; Kalombo, Garofalo (79′ Raggio Garibaldi), Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio (79′ Dell’Agnello); D’Andrea (63′ Balde)

A disposizione: Vitali, Anelli, Galeotafiore, Lucarelli, Garofalo, Ndiaye, Raggio Garibaldi, Morrone, Pompa, Aramini, Dell’Agnello, Balde, Regoli

Allenatore: Marco Marchionni

Virtus Francavilla (3-5-1-1): Crispino; Delvino, Caporale, Pambianchi (77′ Sparandeo); Giannotti, Castorani (84′ Mastropiero), Zenuini (58′ Franco), Di Cosmo, Nunzella; Perez, Vazquez (85′ Ekuban)

A disposizione: Costa, Saracinella, Celli, Carella, Sparandeo, Mastropietro, Pino, Buglia, Franco, Calcagno, Puntoriere, Ekuban

Allenatore: Bruno Trocini

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1 (Assistenti: Giuseppe Licari di Marsala e Massimiliano Bonomo di Milano)

Ammoniti: 31′ Pambianchi (VF)

Espulsi: