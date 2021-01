Una notizia sconvolge il mondo: Babbo Natale, il beniamino dei bambini, è morto. Tutti sono colpiti da questa tragedia. Chi prenderà l’eredità dell’uomo più famoso del mondo? Questo è l’incipit del racconto “natalizio” di Zerocalcare. Sembra una storia di Natale alla Dickens ma del canto abbiamo solo la voce bassa, quella che racconta la parte debole, la più indifesa. A Babbo morto è composto da più episodi ispirati a storie vere: fabbriche chiuse, violenza perpetrata dai forti sui deboli, la verità che troppo spesso viene nascosta e discriminazioni. Manca, al Dickens di Rebibbia, un finale alla “volemose bene” perché la realtà troppo spesso non permette margini e possibilità di felicità. Michele Rech chiude l’anno della pandemia lasciandoci con l’amaro in bocca, un monito per l’anno che inizia. Un libro per riflettere, per portare il lettore ad accorgersi delle difficoltà del vicino e a prendersene cura. Intenso.

Se fosse un cibo:

Un bastoncino di zucchero: a volte dolce, a volte fragile, a volte duro.

Racchiuso in una frase:

Tutti si concentravano su Figlio Natale. La cocaina, i vestiti nazisti, il sesso coi delfini… folklore per tabloid. Il problema vero era un altro. Il problema erano i bambini. Erano cambiati, fottuti saccottini di carne frolla e viziata. Non gli andavano più bene i nostri prodotti. Guarda questo cavalluccio. Ci abbiamo lavorato in sei. Tutto fatto a mano, col sudore, con il sangue. Mauro è rimasto con la mano incastrata nel dondolo, ha perso due falangi del mignolo. Sai cos’ha detto il bambino quando l’ha scartato? Te lo faccio sentire, è registrato. Mettevamo una scatola nera nei giocattoli che registrava i feedback per il controllo soddisfazione. Ai tempi si poteva. Era prima di tutte le cazzate sulla privacy. “Ma che è sta merda da poveri? Io avevo chiesto il Nintendo!” (pp. 14-15)

Edizione Utilizzata:

ZEROCALCARE, A Babbo morto – Una storia di Natale, BAO, Milano 2020

Dove trovare il libro:

