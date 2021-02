Internet e i media spesso costruiscono “personaggi” che nulla hanno da offrire dal punto di vista culturale. Ci sono però delle piacevoli eccezioni e una di queste riguarda proprio Alessandro Barbero: celebre per i suoi interventi precisi e appassionati a Superquark, è diventato una star del web e, a settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, ha scritto un saggio sul poeta fiorentino. Attenzione, però: non si tratta di un racconto preciso e quindi noioso. La vita di Dante viene narrata attraverso i vari aspetti della sua personalità, che emergono da tracce lasciate negli archivi, dando fondamento storico a quello che sembra quasi un romanzo. Scopriamo, ad esempio, un Dante con armi e armatura, un Dante politico, un Dante cortigiano e così vita. Barbero riesce a dare al lettore una visione di insieme su un personaggio fondamentale per la cultura italiana. Un testo da leggere, anche per chi non è un amante dei saggi.

Se fosse cibo:

Una zuppa di legumi, piatto molto apprezzato all’epoca di Dante.

Racchiuso in una frase:

Ma come viveva un esiliato costretto a cercare ospitalità nelle corti? Finché era integrato in un partito, il problema non era difficile da risolvere, grazie all’appoggio degli amici presenti un po’ dappertutto. Per questo è così importante che Dante dichiari con orgoglio di aver fatto parte per se stesso: significa anche che dovette arrangiarsi da solo. Il fatto che fosse un politico di una qualche notorietà, e soprattutto un poeta e un dictator di chiara fama, contribuì certamente a far sì che trovasse ospitalità. Non c’è dubbio che almeno in qualche occasione fu impiegato nelle cancellerie dei signori presso cui risiedeva: alcune delle lettere che la tradizione manoscritta gli attribuisce vennero scritte, come vedremo, a nome dei suoi ospiti del momento, e ultimamente i filologi stanno moltiplicando l’individuazione di stilemi danteschi anche in altre lettere o trattati di pace prodotti in quegli anni dalle cancellerie signorili. Dante, insomma, era anche un grande professionista della comunicazione politica, i cui servigi potevano essere volentieri ricercati e ricompensati. (p. 192)



Edizione Utilizzata:

Alessandro BARBERO, Dante, Laterza, Bari-Roma 2020

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, sia in versione cartacea che elettronica, sui siti delle maggiori librerie online italiane (mondadoristore.it, unilibro.it, ibs.it).