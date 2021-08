Quando un attore riesce ad interpretare il ruolo di se stesso, l’arte del teatro nel teatro giunge all’apoteosi. È proprio questo l’intento dello spettacolo intitolato “FacciamoCirano…” a cura di Marco Tornese, che questa sera si terrà in Piazza Giovanni Paolo II a Carapelle, all’aperto e con ingresso gratuito.

Il recital inizia in maniera inconsueta quando l’attore giunge in un teatro in cui dovrebbe essere rappresentata la celebre opera Cyrano de Bergerac. Un “one man show” che andrà a coinvolgere il pubblico che sta assistendo alla rappresentazione. Diversi i personaggi messi in scena, grazie all’abilità di un solo artista, in un clima di distensione, divertimento ed interazione.

Una serata in cui la magia del teatro renderà il luogo affascinante ed esclusivo, con uno spettacolo tra risate ed alta poesia, sino allo struggente e sempre commuovente epilogo.

Comunicato Stampa