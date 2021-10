Un terribile incidente si è verificato la scorsa sera, sabato 23 ottobre, lungo la SS16, all’altezza di Orta Nova. Alle ore 20.30 circa, sulla carreggiata in direzione Foggia sono venuti a contatto un mezzo pesante e due autovetture.

Una Fiat 500L ha impattato violentemente contro il guardrail ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere ed estrarre il conducente ferito. Ferita anche un’altra persona. Sul posto anche l’elisoccorso del 118 per trasportare più celermente i feriti all’ospedale. Fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Durante le operazioni di soccorso si sono formate delle lunghe code sulla SS16.