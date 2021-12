In una terra fortemente vocata all’agricoltura non poteva di certo mancare l’albero di Natale fatto con i trattori. Una trentina di contoterzisti si sono dati appuntamento in una zona periferica della città di Orta Nova, per dare sfoggio di tutta la luminosità dei loro mezzi da lavoro.

Dopo il tam tam partito su whatsapp, si sono incontrati per un’opera da consegnare a futura memoria. Per un giorno, i trattori sono diventati elementi luccicanti di un albero di Natale speciale che ha inoltrato gli auguri a tutti i lavoratori del settore.

Le immagini di questa composizione natalizia sono state catturate dal drone di Matteo Di Vito. Dall’alto i trattori perfettamente allineati, con i lampeggiati accesi, costruiscono un perfetto albero di Natale. Il video è diventato virale sui social network e ha solcato anche i confini cittadini.

Fonte: L’Immediato