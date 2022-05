Violante Placido in questi giorni è a Stornara per girare un videclip che avrà una diffusione nazionale. La nota attrice e musicista, figlia di Michele Placido, è già arrivata nel centro dei Reali Siti insieme alla sua troupe per le riprese di un video musicale che andrà in onda su molte emittenti radiofoniche e televisive.

Tra le bellezze che saranno messe in risalto durante le riprese ci saranno sicuramente gli splendidi murales che campeggiano sugli edifici pubblici e privati di Stornara. Anche la bellissima torre Gesuitica fungerà da scenografia per la performance di Violante, appassionata ed assidua frequentatrice della provincia di Foggia.

Negli scorsi giorni è girato un messaggio con il quale si chiamavano a raccolta dei figuranti dai 18 anni in su, tra uomini e donne. E’ facile dunque pensare che all’interno del videoclip di Violante Placido compariranno anche molti cittadini di Stornara, selezionati negli scorsi giorni attraverso il casting.