Torna a tremare la terra in Puglia. Un terremoto con epicentro a Stornara, nei 5 Reali Siti del foggiano, è stato avvertito questa mattina, alle ore 7:11. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa ha avuto una magnitudo di 2,7 e si è sviluppata a 4km di profondità.

In particolare, l’epicentro è stato registrato a 6 km di distanza da Stornara, in direzione Cerignola. La scossa è stata lieve e non si segnalano danni a persone o cose. Alcuni cittadini hanno avvertito distintamente la terra tremare.