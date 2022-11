In occasione della Giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate, a Ordona c’è stata la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti ha visto anche la partecipazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Orta Nova e delle classi II della scuola secondaria di Ordona.

“Un momento significativo per ricordare quanti sono caduti durante la Prima Guerra Mondiale per ricongiungere Trieste e Trento alla Nazione e per ringraziare le Forze Armate che quotidianamente si adoperano per assicurarci sicurezza, pace e libertà. Viva la democrazia viva le Forze Armate viva l’Italia”, ha commentato il sindaco di Ordona Adalgisa La Torre.