Il Foggia prosegue la preparazione in vista dell’importante gara di sabato pomeriggio all’Ezio Scida contro il Crotone. Gli uomini di mister Gallo svolgeranno due sedute mattutine giovedì e venerdì, per poi partire alla volta della Calabria.

L’uomo più temuto dei rossoblu è l’ex rossonero Cosimo Chiricò che con 12 gol fatti è il bomber degli squali calabresi. 41 gol segnati e 21 subiti fanno dei rossoblu una squadra forte sia in fase offensiva che difensiva. l Foggia troverà dall’altra parte del campo non pochi ex. Si parte da Eugenio D’Ursi, rossonero nella prima parte di stagione. Segue il bomber già citato, Cosimo Chiricò (Squalificato). In difesa non può essere dimenticato Guillaume Gigliotti. A centrocampo il play Marco Carraro che ha vestito i colori rossoneri in Serie B. A dirigere la gara dell’Ezio Scida sarà il Sig. Simone Galipò della Sez. AIA di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceolin di Treviso e Stefano Galimberti di Seregno. IV ufficiale: Alfredo Iannello di Messina. Fischio d’inizio 17:30.