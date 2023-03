Le alunne Rago Cecilia della III D dell’Istituto Comprensivo Stornarella-Ordona “A. Moro” ed Elia Salino della III A dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline con i loro articoli si aggiudicano il premio “Piccoli giornalisti crescono” del mese di febbraio, che aveva come tema: Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a contarle, e tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l’anima respira e grazie alla quale vive. 》 (Banana Yoshimoto)

In occasione dell’incontro con Fefè De Giorgi (allenatore mondiale della pallavolo italiana) lunedi 13 gennaio 2023 alle ore 11.15 presso l’ITE B. Pascal avverrà la premiazione alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Giuliarosa Trimboli, del direttore Della Città del Cinema, Domenico Morsuillo e del direttore, Fulvio Di Giuseppe, di Foggia Città Aperta.

Gli articoli vincitori saranno pubblicati su Foggia Città Aperta e ilSottosopra. Il concorso, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia, da Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria UBIK di Foggia e da La Città del Cinema, organizzato in collaborazione con Foggia Città Aperta, ha cadenza mensile con tematiche da sviluppare nel rispetto del regolamento pubblico sulla nostra testata (www.ilsottosopra.info).

Il tema del mese di marzo: 《Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. 》– Martin Luther King

Inizia il TG della sera e sei tu il/la giornalista che lo conduce. Tutti i ragazzi e le ragazze sono in ascolto. Rivolgi loro un appello accorato al cambiamento, alle azioni responsabili, per rendere il nostro territorio un posto migliore, libero dalla cultura marcia dell’illegalità..

I migliori articoli, inviati alla redazione del giornale ilSottosopra, saranno premiati da una giuria.

Tutti gli articoli mensili vincitori parteciperanno a una ulteriore selezione al fine stabilire il pezzo migliore dell’anno scolastico 2022/2023.