Definiti gli arbitri per le gare della 35^ giornata di Serie C. Messina-Foggia, in programma domenica 2 aprile alle 14.30 al “Franco Scoglio”, è stata affidata a Davide Di Marco di Ciampino, con assistenti Costin Del Santo Spataru di Siena e Stefano Franco di Padova. Quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Intanto, dopo la sconfitta contro il Monterosi che ha portato alle dimissioni di Somma e all’annuncio di Canonico di “autogestione” vista l’impossibilità di ricorrere alla deroga della Lega sull’allenatore, la società rossonera starebbe cercando un profilo tecnico per provare a concludere degnamente la stagione. Secondo rumors, Canonico sarebbe in contatto con Delio Rossi, grande ex del Foggia su cui si starebbe cercando un’intesa economica.