C’è anche il Foggia tra le società multate dal Giudice Sportivo dopo la 17sima giornata di ritorno del campionato di C. Il sodalizio rossonero ha ottenuto 1500 euro di multa per due motivazioni: perché “al 6° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), ripetuto per tre volte, al 9° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per un minuto, e al 10° minuto del secondo tempo (provenienza Curva Sud), ripetuto per tre volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari; al 22° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale”.

Multa anche al Giugliano “per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una pluviale e due seggiolini posti all’interno del Settore Ospiti”. Fermato anche Garattoni per un turno, con multa di 500 euro per “avere, al 45° minuto del secondo tempo – si legge nel provvedimento del Giudice sportivo -, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava al suo indirizzo frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione e per aver pronunciato nella stessa circostanza un’espressione blasfema ripetuta per tre volte”.