L’ultimo incidente avvenuto su quel tratto di strada ne ha confermato la pericolosità. All’indomani dello scontro tra un veicolo e un furgone alcuni cittadini hanno segnalato all’ANAS la pericolosità della complanare della SS16 all’altezza di Carapelle, in direzione Cerignola. Su questa strada all’improvviso si restringe la carreggiata con una rientranza che comporta non pochi pericoli, soprattutto di notte.

Sono stati diversi gli incidenti che si sono verificati su questo tratto di strada. L’ultimo ha causato il ferimento di sette braccianti che viaggiavano all’interno di un furgone. La strada risulta molto trafficata, anche da mezzi agricoli, perché collega alla borgata dell’Incoronata. I cittadini, attraverso una segnalazione all’ufficio di competenza, hanno richiesto degli interventi per eliminare la curva sulla complanare.

Anas avrebbe risposto assicurando di prendere in carico la richiesta. Da qui la speranza che un intervento di messa in sicurezza possa comportare alcune modifiche al tratto viario, in modo da renderlo più sicuro ed evitare così gli incidente stradali ricorrenti.